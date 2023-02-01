Алюминиевые конструкции под ключ
Проектирование, производство и монтаж конструкций из алюминиевого профиля
Выполним остекление алюминиевыми конструкциями
О компании «Алюмикс НСК»
Работаем с 2004 года
Опыт ключевых специалистов не менее 5 лет
Собственное производство
Отлаженный процесс изготовления больших объемов продукции в короткий срок
Полный комплекс работ
Замер, проектирование, монтаж, гарантийное обслуживание
Гарантия по договору
На всю продукцию и 1 год на монтаж
Компания Алюмикс занимается изготовлением и монтажем алюминиевых конструкций. Мы выполняем полный коплекс работ от стадии проектирования и до сдачи объекта в эксплуатацию, а также выполняем гарантийное и сервисное обслуживание.
Собственное производство и штат квалифицированных специалистов позволяет нам в короткие сроки производить и устанавливать алюминиевые конструкции любой сложности.