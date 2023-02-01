Компания Алюмикс занимается изготовлением и монтажем алюминиевых конструкций. Мы выполняем полный коплекс работ от стадии проектирования и до сдачи объекта в эксплуатацию, а также выполняем гарантийное и сервисное обслуживание.

Собственное производство и штат квалифицированных специалистов позволяет нам в короткие сроки производить и устанавливать алюминиевые конструкции любой сложности.