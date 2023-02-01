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Алюминиевые конструкции под ключ

Проектирование, производство и монтаж конструкций из алюминиевого профиля

Вызовите инженера на замер уже сегодня, и мы рассчитаем стоимость заказа за 1 день

Выполним остекление алюминиевыми конструкциями

Алюминиевые двери
Алюминиевые двери
Входные группы
Входные группы
Офисные перегородки
Офисные перегородки
Фасадное остекление зданий
Фасадное остекление зданий
Веранды, террасы, беседки
Веранды, террасы, беседки

О компании «Алюмикс НСК»

Работаем с 2004 года
Опыт ключевых специалистов не менее 5 лет
Собственное производство
Отлаженный процесс изготовления больших объемов продукции в короткий срок
Полный комплекс работ
Замер, проектирование, монтаж, гарантийное обслуживание
Гарантия по договору
На всю продукцию и 1 год на монтаж

Компания Алюмикс занимается изготовлением и монтажем алюминиевых конструкций. Мы выполняем полный коплекс работ от стадии проектирования и до сдачи объекта в эксплуатацию, а также выполняем гарантийное и сервисное обслуживание.

Собственное производство и штат квалифицированных специалистов позволяет нам в короткие сроки производить и устанавливать алюминиевые конструкции любой сложности.

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